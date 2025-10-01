Astro de 'Euphoria' surge irreconhecível como monstro de 'Frankenstein'

Netflix divulgou hoje o trailer oficial e o pôster de sua aguardada produção "Frankenstein", que apresenta a primeira imagem do monstro concebido pelo cineasta Guillermo del Toro, vencedor do Oscar por "A Forma da Água" e "Labirinto do Fauno". A produção conta com Jacob Elordi, de "Euphoria" e "Saltburn", que está irreconhecível no trailer.

Na adaptação do romance clássico de Mary Shelley, del Toro narra a história do cientista Victor Frankenstein, interpretado como um gênio movido por um egocentrismo fatal. Sua tentativa de dar vida a uma criatura por meio de um experimento científico grotesco desencadeia uma cadeia de tragédias, com consequências devastadoras tanto para o criador quanto para sua criação.

O longa conta com um elenco estelar, incluindo Christoph Waltz, Oscar Isaac e Mia Goth. A produção é apontada como uma das mais ambiciosas do diretor no gênero do horror fantástico, após seu sucesso anterior com "A Forma da Água".