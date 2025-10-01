SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

A Fazenda: Carol cita Gracyanne e ataca Ray: 'Grelo imenso de tanta bomba'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
A Fazenda 2025: Carol discute com Rayane na volta para a sede
A Fazenda 2025: Carol discute com Rayane na volta para a sede Imagem: Reprodução/RecordPlus

Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol e Rayane voltaram a se atacar e discutir.

O que aconteceu

As duas discutiram ainda no deck de votação, quando Carol sugeriu que Renata vetasse Rayane da Prova do Fazendeiro. Enquanto voltavam ao deck, elas continuaram se ofendendo.

Carol atacou. "Você é digna de pena! Lixosa! Ridícula! Quer comprar as pessoas. Cheia de bomba! Vai limpar sua ficha lá fora, porra! Ridícula, nojenta, baixa, rastejante!"

Rayane retrucou. "Aprendi com você!"

Enquanto o programa ainda estava ao vivo, Carol disparou. "Vai limpar tua ficha! Mulher bomba. Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba."

A Miss Bumbum ainda citou Gracyanne, ex-mulher de Belo, atual namorado de Ray. "Gracyanne dá de dez a zero e m você. Barata do esgoto!"

Rayane retrucou. "Eu amo ela! Quem errou foi ela. Eu não tomei lugar de ninguém."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 2ª roça e se tornar fazendeiro?

1.130 votos
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
Imagem
Antonio Chahestian/RECORD
1.130 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.