Com novas punições, produção de A Fazenda ameaça expulsar participantes

A produção de A Fazenda 2025 (Record) alertou que peões que causam punições propositalmente podem ser expulsos do programa.

O que aconteceu

Dois descumprimentos de regras renderam novas punições. "Os moradores da baia são proibidos de usar o reservado da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa (piscina). É obrigatório o uso do microfone durante todo o tempo de permanência", disse o comunicado da produção.

Por não seguirem as exigências do reality rural, os peões foram castigados com a falta de gás e o fechamento da academia. "Pelo descumprimento desta regra, vocês terão a prorrogação da punição do gás para mais 24 horas e ficarão sem academia por 48 horas."