Volta de Leonardo afeta até a trama de Fátima e César em 'Vale Tudo'

César vai cobrar a esposa e fica assustado com a forma com que Odete se refere a Leonardo. Ele percebe muita maldade nas palavras da empresária e começa a achar que Fátima tem razão.

Receosa, Maria de Fátima pede abrigo a Raquel (Taís Araújo). Isso acontece pouco antes da jovem desaparecer após ser deixada por Odete em um local distante.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.