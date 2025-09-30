SplashUOL
A Fazenda 17 exibe pela primeira vez vinheta de abertura com 26 peões; veja

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 2025 exibe abertura
A Fazenda 2025 exibe abertura Imagem: Reprodução/RecordPlus

Pela primeira vez na temporada, A Fazenda 2025 (Record) exibiu sua vinheta de abertura.

O que aconteceu

A vinheta foi mostrada após o primeiro bloco da edição de hoje, durante a formação da segunda roça. O vídeo trouxe os 26 peões ao som da música tradicional de abertura, "Stayin Alive".

A abertura traz os peões intercalados, em ordem alfabética, junto com alguns dos bichos da temporada.

Confira:

