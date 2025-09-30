A Fazenda 17 exibe pela primeira vez vinheta de abertura com 26 peões; veja

Pela primeira vez na temporada, A Fazenda 2025 (Record) exibiu sua vinheta de abertura.
O que aconteceu
A vinheta foi mostrada após o primeiro bloco da edição de hoje, durante a formação da segunda roça. O vídeo trouxe os 26 peões ao som da música tradicional de abertura, "Stayin Alive".
A abertura traz os peões intercalados, em ordem alfabética, junto com alguns dos bichos da temporada.
Confira:
Quem amou? Dá só uma olhada na belezura que está a vinheta de abertura da F17! 😍 É muita emoção, Brasil! 🇧🇷#FormaçãoDaRoça pic.twitter.com/PRv9jxA0Vz-- A Fazenda (@afazendarecord) October 1, 2025
