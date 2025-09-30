Vampeta recria clique de 1999 em novo ensaio nu: 'Prepare-se'

Vampeta, 51, ex-jogador do Corinthians, agitou as redes sociais ao recriar a icônica foto de seu ensaio nu para a extinta G Magazine.

O que aconteceu

Pelo Instagram, o ex-atleta anunciou que vai lançar um novo ensaio adulto. A revista está prevista para ser lançada na quinta-feira (02). "Meu segundo ensaio +18. Prepare-se", escreveu.

Vampeta posou pela primeira vez para uma revista masculina em 1999. Recentemente, o ex-jogador relembrou como foram as negociações. Ele contou que encontrou o dono da G Magazine em um bar.