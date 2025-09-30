Vale Tudo: Heleninha encontra Leonardo e ganha objeto macabro de Ana Clara

Antes de dar seu último suspiro, Ana Clara consegue avisar Heleninha sobre um vídeo. Trata-se de uma gravação que Nise (Teca Pereira) fez antes de morrer. Nesse material, a cuidadora contou todos os detalhes do acidente de Leonardo e como Odete forjou a morte do próprio filho.

No vídeo, Nise conta que seu marido foi enterrado no lugar de Leonardo. E, depois, ela passou a ser a cuidadora do rapaz a mando de Odete, que não assumiu o crime e culpou Heleninha durante todos esses anos.

Odete (Débora Bloch) e Nise (Teca Pereira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Leonardo estará bem abalado e ofegante após ver Ana Clara morrer. Completamente chocada, Heleninha pede para Celina (Malu Galli) reunir toda a família em sua casa. Ela levará o irmão, com a ajuda de Jarbas (Leandro Firmino), para a mansão dos Roitman.

Com Leonardo em casa, a artista dará sua versão emocionante do dia do acidente. Após ela, todos os demais lembrarão do ocorrido, tentando ligar os pontos sobre como Odete conseguiu esconder o próprio filho por tantos anos.