Traumatizada com jogadores, ex de Vini Jr. fez sexo em banheira de reality

Maju Mazalli, ex de Vini Jr., contou que ficou traumatizada com jogadores de futebol. Ela mostrou nas redes sociais uma mensagem que enviou a um homem com quem estava flertando.

Você joga bola, pai amado. Tenho pavor, tenho um probleminha com isso. Não consigo nem conversar, traumatizada, desculpa! Beijo, viu? Beijão. Maju

Quem é Maju Mazalli

Maju nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e ganhou projeção após participar do reality show De Férias Com o Ex em 2017. A influencer retornou ao programa em 2021, na 7ª temporada da atração.