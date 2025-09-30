Terremoto atinge Filipinas em meio a concurso com brasileira: 'Estamos bem'

Candidatas se apresentavam no certame quando o tremor ocorreu e foi captado por câmera de transmissão. É possível ver as candidatas correndo em cima e fora do palco.

A brasileira Isabela Fernandes tranquilizou os fãs em comentário de rede social: "Estamos bem, graças a Deus".

Elaine Cristina, diretora do Concurso Belezas do Brasil — que envia a candidata ao concurso asiático —, esteve em contato com outra brasileira, Anna Gomes, que representa o Reino Unido na competição: "Eu tava preocupada, nós brasileiros não temos experiência com esse tipo de questão. [Mas] estou falando com ela, até dez minutos atrás falei com [a Isabela], ela já falou com a família e está tudo bem", disse a Splash.





O concurso também emitiu nota e afirmou que as candidatas e a equipe da organização "estão seguras e protegidas" e que foram tomadas "medidas imediatas para garantir o bem-estar das candidatas e funcionários".