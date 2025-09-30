Mark Ruffalo é ex-padre agente do FBI em série no Top 10 da HBO Max

Com quatro episódios lançados até agora, a série "Task" está no Top 10 da HBO Max.

A série é do mesmo criador de "Mare of Easttown" (2021). Em entrevista coletiva da qual Splash participou, Brad Inglesby contou que não queria repetir a fórmula de mistério da série com Kate Winslet.

Em "Task", o público sabe quem é o criminoso desde o início. O showrunner construiu a nova história a partir de dois personagens: Tom (Mark Ruffalo), um ex-padre que trabalha no FBI e está investigando uma série de invasões, e Robbie (Tom Pelphrey), o criminoso que ele procura.