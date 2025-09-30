A Fazenda: Tàmires inocentada ou desmascarada? Chico Barney roda o VAR

Bárbara Saryne destaca que a conversa sobre salvar Tàmires não se realizou, porque ela foi salva por outro grupo. Para ela, a peoa não deve nada a ninguém.

Muita gente falou que ela foi desmascarada, porque ela disse que nunca combinou nada e teve essa conversa, assim, com outro grupo. Eu já acho que ela foi inocentada. O vídeo mostra que fazem a proposta ali da combinação, dizendo ''se nós te salvarmos primeiro, você salva ela'. Elas não salvaram a Tàmires primeiro. A Tàmires foi salva pelo outro grupo. Então acho que ela não deve nada a ninguém. Pra mim ela saiu inocente dessa.

Bárbara Saryne

Chico Barney concorda e reforça que a condição para o acordo não foi cumprida, afastando a ideia de conluio. Ele também destaca que, para o jogo, ser chamado de "falsa e dissimulada" pode até ser um elogio.

Ah, entendi. Porque as pessoas estão falando, 'Ela topou o conluio'. Só que a galera não fez o conluio com ela e ainda assim ela estaria presa a esse conluio? Eu concordo com a sua leitura.

Chico Barney