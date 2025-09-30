A Fazenda: Rayane revela distância da sogra, mãe de Belo: 'Melhor assim'

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, contou em A Fazenda 2025 (Record) que não mantém uma relação próxima com a sogra, Teresinha de Oliveira Pires.
O que aconteceu
A revelação foi feita durante uma conversa com a colega de confinamento Carol Lekker. "Nossa, eu nunca dou sorte com sogra. A do Belo eu conheço, mas não tenho intimidade", disse Rayane.
A influenciadora afirmou preferir manter certa distância para preservar o relacionamento. "Mas é melhor assim, cada um pro seu lado, tá ótimo. É bom assim, porque não folga relacionamento, não estraga. Porque as minhas [ex-sogras], tudo narcisista… os filhos, todos mimados. Aí, impossível", completou.
A peoa também refletiu sobre relacionamentos anteriores, destacando que sempre lidou com homens mimados. "Jamais teria de novo um relacionamento assim", afirmou.
Durante a conversa, ela contou como Belo a conquistou no início do namoro. Segundo a influenciadora, o cantor enviou um helicóptero para buscá-la e ainda levou sua família. "Ele falou: 'O helicóptero vai te buscar aí, quero que você chegue pra gente ficar junto'. Aí ele levou minha mãe, meu irmão… Eu falei: 'Ele é louco, né?'", relembrou, arrancando risadas de Carol Lekker.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.