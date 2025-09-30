Quem mais vai morrer em 'Vale Tudo'? Novela terá tiro, sumiço e sequestro

Antes disso, Odete estará envolvida nas maiores armações e crimes. O ponto alto será a revelação de que Leonardo (Guilherme Magon) não morreu e foi escondido pela mãe.

Vídeo entregue a Heleninha por Ana Clara mostrará os bastidores da falsa morte de Leonardo. Em gravação comandada pela neta, Nise (Teca Pereira) fez várias revelações, inclusive contou que seu marido foi enterrado no lugar do filho de Odete.

Morte de Odete Roitman foi gravada na semana passada Imagem: Reprodução/Globo e Thiago Martins/AgNews

Reação de Heleninha será perigosa

Primeiro, Afonso (Humberto Carrão) renega a mãe e descobre que pode contar com o irmão para tratar o câncer. Já Heleninha tem uma reação devastadora.

Abalada, a pintora volta a beber e deixa uma carta de despedida na galeria. A tia Celina (Malu Galli) encontra o bilhete e teme que a sobrinha tente se matar.