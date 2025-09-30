SplashUOL
Promotores dos EUA pedem mais de 11 anos de prisão para P. Diddy

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Sentença de Diddy poderá ser definida na sexta (03)
Sentença de Diddy poderá ser definida na sexta (03) Imagem: Dave Benett/Getty Images for TAO Group Hospitality

Promotores federais dos Estados Unidos solicitaram ontem que o rapper Sean "Diddy" Combs, 55, seja condenado a uma pena superior a 11 anos de prisão.

O que aconteceu

O pedido foi apresentado após sua condenação por acusações ligadas ao transporte com finalidade de prostituição. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, a acusação defendeu que o artista receba "ao menos 135 meses de prisão", além de pagar uma multa no valor de US$ 500 mil.

Em julho, após dois meses de julgamento, o júri declarou "Diddy" culpado em duas acusações envolvendo o transporte de prostitutos masculinos. De acordo com a acusação, eles eram levados para participar de encontros sexuais, acompanhados por drogas, que aconteciam em festas privadas organizadas pelo rapper e suas namoradas.

Apesar da condenação, Diddy foi absolvido das acusações mais graves que enfrentava. Entre elas, extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter resultado em prisão perpétua. Ainda assim, ele corre o risco de pegar até 20 anos de reclusão, dependendo da decisão final que deve ser dada na sexta-feira (03), em Nova York.

