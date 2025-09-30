Promotores dos EUA pedem mais de 11 anos de prisão para P. Diddy

Promotores federais dos Estados Unidos solicitaram ontem que o rapper Sean "Diddy" Combs, 55, seja condenado a uma pena superior a 11 anos de prisão.

O que aconteceu

O pedido foi apresentado após sua condenação por acusações ligadas ao transporte com finalidade de prostituição. De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, a acusação defendeu que o artista receba "ao menos 135 meses de prisão", além de pagar uma multa no valor de US$ 500 mil.

Em julho, após dois meses de julgamento, o júri declarou "Diddy" culpado em duas acusações envolvendo o transporte de prostitutos masculinos. De acordo com a acusação, eles eram levados para participar de encontros sexuais, acompanhados por drogas, que aconteciam em festas privadas organizadas pelo rapper e suas namoradas.