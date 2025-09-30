Pesado: a dura decisão de Afonso após reencontrar Leonardo em 'Vale Tudo'

Na quinta (2), Heleninha dará sua versão emocionante do dia do acidente. Após ela, todos os demais lembrarão do ocorrido, tentando ligar os pontos sobre como Odete conseguiu esconder o próprio filho por tantos anos.

Devastado, Afonso (Humberto Carrão) comunicará a Odete que não é mais seu filho. Isso acontece poucos dias antes de Odete ser encontrada morta no Copacabana Palace.

Já Heleninha enfrentará dias terríveis, pois terá uma recaída e desaparecerá. Ela sempre acreditou que foi a culpada pelo acidente que vitimou seu irmão. Mentira foi inventada por Odete, a verdadeira responsável pela tragédia.

Heleninha, Ana Clara, Leonardo e Afonso em 'Vale Tudo'

Para sustentar a farsa, Odete forjou a morte do filho e enterrou outro homem em seu lugar: o marido de Nise (Teca Pereira). Assim, todos acreditaram que o corpo no caixão era o de Leonardo.

Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nise, gravou um depoimento revelador da avó sobre a tragédia do passado. Esse registro, que estará a partir de hoje nas mãos de Heleninha, abre caminho para que a farsa do acidente de Leonardo seja totalmente desvendada.