Maior influencer do mundo dá US$ 500 mil para homem fugir de casa em chamas

MrBeast, o youtuber que detém o recorde de seguidores, causou polêmica com seu novo vídeo.

O que aconteceu

Ele ofereceu US$ 500 mil para um homem passar por vários desafios envolvendo fogo. No vídeo intitulado "Correria risco de vida por US$ 500 mil?", um dublê aceita passar por sete provações que, nas palavras do youtuber, envolvem "ser arremessado de um canhão em direção ao fogo, pular por círculos de fogo que desafiam a morte e sobreviver a enormes explosões".

No início do vídeo, o dublê precisa escapar de uma casa em chamas. Ele começa o desafio amarrado numa cadeira e, além de salvar a própria vida, precisa tirar as malas com dinheiro do local. Ele acaba perdendo US$ 250 mil, mas recupera parte do dinheiro ao longo dos desafios e no fim recebe R$ 350 mil.