Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos

O intérprete Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu hoje aos 55 anos. A informação foi confirmada pela escola de samba Portela em publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Gilsinho era o intérprete oficial da Portela desde 2006. Sem divulgar a causa da morte, a escola de samba decretou luto oficial de 3 dias.