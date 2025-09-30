SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos

De Splash, em São Paulo.
Gilsinho, Intérprete da Portela, morre
Gilsinho, Intérprete da Portela, morre Imagem: Divulgação/Portela

O intérprete Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu hoje aos 55 anos. A informação foi confirmada pela escola de samba Portela em publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

Gilsinho era o intérprete oficial da Portela desde 2006. Sem divulgar a causa da morte, a escola de samba decretou luto oficial de 3 dias.

Gilsinho é alma portelense. Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil
diz o comunicado da Portela

Gilsinho passou recentemente por uma cirurgia bariátrica, segundo o jornal O Globo. Esta foi a razão de o músico não ter participado da final do samba enredo para 2026 — evento foi realizado na última sexta-feira (26). Ele estava internado no Hospital Cardoso Fontes, segundo a publicação.

Prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) compartilhou um vídeo para homenagear Gilsinho. "Você fará muita falta ao Carnaval carioca. Vá em paz, meu irmão", escreveu o político.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.