Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos

O intérprete Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu hoje aos 55 anos. A informação foi confirmada pela escola de samba Portela em publicação nas redes sociais.
O que aconteceu
Gilsinho era o intérprete oficial da Portela desde 2006. Sem divulgar a causa da morte, a escola de samba decretou luto oficial de 3 dias.
Gilsinho é alma portelense. Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil
diz o comunicado da Portela
Gilsinho passou recentemente por uma cirurgia bariátrica, segundo o jornal O Globo. Esta foi a razão de o músico não ter participado da final do samba enredo para 2026 — evento foi realizado na última sexta-feira (26). Ele estava internado no Hospital Cardoso Fontes, segundo a publicação.
Prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) compartilhou um vídeo para homenagear Gilsinho. "Você fará muita falta ao Carnaval carioca. Vá em paz, meu irmão", escreveu o político.
Como poucos ele transformava as letras e melodias em uma experiência coletiva. O "maestro vocal" da nossa Portela nos deixou de maneira inesperada hoje. Que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares e da imensa família Portelense! Gilsinho vai fazer muita… pic.twitter.com/lTpoO1OE6G-- Eduardo Paes (@eduardopaes) September 30, 2025
