SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Missa de sétimo dia da filha de Schynaider ocorre hoje em São Paulo

De Splash, em São Paulo
Missa de Sétimo dia de Anne Marie de Moura
Missa de Sétimo dia de Anne Marie de Moura Imagem: Leo Franco / AgNews

A missa de sétimo dia de Anne Marie, filha da modelo Schynaider Moura, ocorre hoje. A cerimônia será na Paróquia São José, no Jardim Europa, em São Paulo, às 11h.

Schynaider Moura na missa de Sétimo dia de Anne Marie
Schynaider Moura na missa de Sétimo dia de Anne Marie Imagem: Leo Franco / AgNews
Fiorella Mattheis na missa de sétimo dia de Anne Marie
Fiorella Mattheis na missa de sétimo dia de Anne Marie Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
Ronaldo e Celina Locks na missa de sétimo dia de Anne Marie
Ronaldo e Celina Locks na missa de sétimo dia de Anne Marie Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
Schynaider Moura com as filhas Gioe e Elle-Marie
Schynaider Moura com as filhas Gioe e Elle-Marie Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
Mario Granero, pai de Anne Marie, na missa de sétimo dia da filha
Mario Granero, pai de Anne Marie, na missa de sétimo dia da filha Imagem: Eduardo Martins / Brazil
Anne Lotterman na missa de sétimo dia de Anne Marie
Anne Lotterman na missa de sétimo dia de Anne Marie Imagem: Eduardo Martins / Brazil
Alvaro Granero, tio de Anne, chega com a família à missa em homenagem à sobrinha
Alvaro Granero, tio de Anne, chega com a família à missa em homenagem à sobrinha Imagem: Eduardo Martins / Brazil News
Missa de Sétimo dia de Anne Marie Moura
Missa de Sétimo dia de Anne Marie Moura Imagem: Leo Franco / AgNews
Continua após a publicidade

O que aconteceu

Anne Marie morreu na semana passada, vítima de uma parada cardíaca, aos 16 anos. Diagnosticada com miocardiopatia dilatada, patologia em que o coração começa a se expandir e vai perdendo as funções lentamente, ela havia recebido um transplante de coração em junho de 2022.

Ontem, a modelo disse estar sentindo uma dor "incomparável" após a perda da filha. "Escolho conscientemente, todos os minutos, a dar um passo de cada vez para a luz, para sair da angústia, para viver somente no legado da minha própria filha, que foi muito resiliente, guerreira e que passou por vários milagres até seu último dia de vida."

Ela ficou por seis meses na fila do transplante, e inspirou Faustão. Na época, Schynaider namorava João Silva, filho do apresentador que também passou por um transplante de coração.

Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne-Marie Garnero, que ficou seis meses esperando. escreveu Fausto Silva no Instagram, na época.

Anne era a filha mais velha do casamento de Schynaider Moura e Mário Bernardo Garnero. O ex-casal também tem as filhas Elle-Marie, 11, e Gioe-Marie, 9.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.