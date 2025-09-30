SplashUOL
MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
MC Daniel mostra pijama que ganhou de companhia aérea
MC Daniel mostra pijama que ganhou de companhia aérea Imagem: Reprodução/Instagram

MC Daniel chamou atenção dos fãs ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor publicou o registro enquanto estava a bordo de um avião a caminho do Japão, onde fará um show. No registro, feito dentro do banheiro do avião, o cantor exibe o pijama fornecido pela companhia aérea e o volume em sua calça acabou causando alvoroço entre os fãs."O pijaminha que deram para nós. Pijaminha safado", comentou o artista.

O vídeo publicado pelo cantor ganhou repercussão no X.

