MC Daniel mostra pijama de avião e volume viraliza: 'Pijaminha safado'

MC Daniel chamou atenção dos fãs ao compartilhar um novo vídeo nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor publicou o registro enquanto estava a bordo de um avião a caminho do Japão, onde fará um show. No registro, feito dentro do banheiro do avião, o cantor exibe o pijama fornecido pela companhia aérea e o volume em sua calça acabou causando alvoroço entre os fãs."O pijaminha que deram para nós. Pijaminha safado", comentou o artista.

O vídeo publicado pelo cantor ganhou repercussão no X.