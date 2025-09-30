Mariana Goldfarb faz topless em viagem para Ibiza; confira

Mariana Goldfarb, 35, fez topless em sua viagem para Ibiza.
O que aconteceu
A modelo compartilhou um registro no mar sem a parte de cima do biquíni. Ela fez a postagem hoje em seus stories do Instagram.
Na publicação, a influenciadora posou em meio a águas cristalinas cercadas de rochedos. Nua na parte de cima, ela usou um biquíni preto de fita como calcinha.
Mariana Goldfarb já havia postado alguns registros de Ibiza. Ontem, a ex-esposa de Cauã Reymond postou uma sequência de fotos mostrando praias, piscina e comidas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.