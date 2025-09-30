Marceu Vieira, jornalista e compositor, morre aos 63 anos

O jornalista Marceu Vieira morreu ontem, aos 63 anos, após enfrentar um câncer no pulmão.
O que aconteceu
Pedro Bial confirmou a morte do compositor e o homenageou. "Não conheci ninguém que vivesse como Marceu Vieira, uma vida em estado de poesia. Virou poema", escreveu ontem em uma publicação no Instagram.
O escritor tratava um câncer no pulmão desde o ano passado.
Ele teve passagens por Veja, O Dia, Jornal do Brasil, Época e O Globo. Também foi roteirista do programa Conversa com Bial e atuava como ficcionista e cronista.
Marceu Vieira deixa três filhos — Maria, Mateus e Vitória.
