Marcela Tomaszewski, 27, nova namorada de Dado Dolabella, é Miss Gramado (RS).
Saiba mais sobre ela
Marcela Tomaszewski é modelo e conquistou a faixa de Miss Gramado esse ano. Ela disputou o Miss Universe Rio Grande do Sul, mas quem ganhou o concurso foi Julia Guerra, de Soledade.
A gaúcha começou cedo nas competições de beleza, e aos 18 anos também levou a faixa de Miss Porto Alegre. Empreendedora, também é dona da marca de e biquínis Jae Beachwear.
Nas redes sociais, Marcela mostra sua rotina, viagens, preparações para os concursos e também divulga sua própria marca. Ela é seguida por 31 mil pessoas no Instagram.
O novo casal viajou junto para a Chapada dos Veadeiros (GO). Antes, eles foram flagrados indo ao cinema no Rio de Janeiro.
O destino escolhido por Dado e Marcela chamou atenção porque o ator fez a mesma viagem com a ex-namorada, Wanessa Camargo. Eles se hospedaram no mesmo chalé e na mesma pousada que ele visitara anteriormente. O nome da propriedade, Macela, semelhante ao da modelo, acabou se tornando motivo de brincadeira entre os dois em publicações no Instagram.
