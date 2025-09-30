Nova namorada de Dado Dolabella é Miss Gramado

Nas redes sociais, Marcela mostra sua rotina, viagens, preparações para os concursos e também divulga sua própria marca. Ela é seguida por 31 mil pessoas no Instagram.

O novo casal viajou junto para a Chapada dos Veadeiros (GO). Antes, eles foram flagrados indo ao cinema no Rio de Janeiro.

O destino escolhido por Dado e Marcela chamou atenção porque o ator fez a mesma viagem com a ex-namorada, Wanessa Camargo. Eles se hospedaram no mesmo chalé e na mesma pousada que ele visitara anteriormente. O nome da propriedade, Macela, semelhante ao da modelo, acabou se tornando motivo de brincadeira entre os dois em publicações no Instagram.