Com luta marcada, ex-BBB Diego Alemão avisa Popó: 'A porrada vai comer'

Diego Alemão, 44, será o próximo adversário de Popó Freitas, 50, em luta marcada para o dia 1º de novembro.

O que aconteceu

O campeão do BBB 7 torceu pela recuperação do lutador em uma postagem. "Boa recuperação. Te aguardo dia 1º de novembro pelo FMS7, no Ginásio do Ibirapuera", escreveu em publicação que noticiava a cirurgia pela qual Popó passou na mão esquerda após a luta contra Wanderlei Silva no último fim de semana.

Ele esteve presente no duelo anterior de Popó e contou que está em preparação intensa. "Sou o próximo na fila. Estou me preparando muito bem, treinando forte e já bati meu peso", disse em entrevista à ESPN.