Cantora anunciada no Lolla cancela agenda de shows após desmaiar no palco

No domingo (28), ela cancelou outro show. "Eu amo esse emprego e nunca vou subestimar os meus compromissos ou o meu público. Espero que vocês me deem uma segunda chance no futuro", escreveu no Instagram. Em seguida, a cantora completou: "Para todo mundo que gosta de ser maldoso na internet, por favor me deem uma folga".

Agora, Lola cancelou toda a sua agenda de shows. No Instagram, ela anunciou uma pausa na carreira: "Vou me afastar por um tempo. Me dói dizer que preciso cancelar tudo no futuro próximo. Obrigada por todo o amor e apoio. Sinto muito por decepcionar quem comprou um ingresso para me ver, dói mais do que vocês imaginam. Obviamente, você terá direito a um reembolso completo. Espero muito que vocês me deem uma segunda chance quando eu melhorar e voltar mais forte".

Lola Young foi anunciada no lineup do Lollapalooza Brasil 2026. Ela não falou especificamente sobre o festival, marcado para os dias 20, 21 e 22 de março. A divisão da artistas por dia vai sair amanhã.