Largou a fama: como está o ator que fez o filho de Fagundes em Terra Nostra

Além disso, apresentou o extinto programa infantil TV Globinho. Seu último trabalho na TV foi a série "Força-Tarefa", em 2009. No cinema, se destacou em "Chico Xavier" (2010).

Gumercindo (Antonio Fagundes) e José Alceu (Guilherme Bernard) em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo

Mais tarde, formou-se em jornalismo. Ele atuou como repórter e assessor de imprensa, mas uma antiga paixão falou mais alto.

Mudou de profissão e hoje, aos 37 anos, trabalha como adestrador de cães em São Gonçalo (RJ). Além disso, comanda a própria empresa de hospedagem, treinamento e escola para cães.