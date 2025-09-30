Karoline Lima faz harmonização no bumbum: 'Quero uma bunda fotogênica'

Karoline Lima, 29, realizou um procedimento estético no bumbum e explicou o porquê optou por ele.

O que aconteceu

A influenciadora contou que estava retocando a harmonização glútea. "Doutora Taís está deixando meu bumbum mais bonito, mas redondinho. Quero uma bunda fotogênica, foi isso que pedi. Fiz a pose que quero que valorize o meu bumbum", revelou ontem nos stories do Instagram.

A ex de Léo Pereira se surpreendeu com sua silhueta após o procedimento. "Meu Deus, esse contorno de silhueta. Olha essa voltinha", destacou.