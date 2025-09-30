Recém-solteira, Karoline Lima surge de biquíni em praia no Rio

Karoline Lima, 29, aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro e foi até a praia de São Conrado.

O que aconteceu

A influenciadora apostou em um biquíni verde para o momento à beira-mar. A loira completou o visual com uma saída de praia amarrada no quadril.

Karoline comentou no Instagram sobre o momento praiano. "Vocês estão preocupados se eu vou pegar sol depois de ter feito um monte de 'troço', né? Não vou pegar sol não, vou só dar um close, uma aguinha de coco, uma pose, entendeu?", disse a influenciadora, recém-separada do jogador Léo Pereira.