Isis Valverde lembra reação após romper bolsa do filho: 'Deitei e dormi'

Isis Valverde, 38, revelou que dormiu após a bolsa de seu filho, Rael, romper e relatou como foi seu trabalho de parto.
A atriz detalhou seu parto. "Tive um parto de quinze horas, foi lindo. Estou falando de quinze horas de parto desde que a bolsa estourou, voltei a dormir, sou assim, estourou a bolsa e vou dormir um pouco, estava com dor, não tenho esse medo de parir normal, nunca tive", disse no podcast Mil e uma Tretas.
Questionada por Juliana Paes se sentiu dor quando a bolsa rompeu, a artista negou. "Não, eu dormi de 5 às 7 da manhã. Falei: 'vou dormir porque daqui a pouco tenho que levantar para parir essa criança'. Deitei e dormi", contou.
A artista falou sobre sua ida ao hospital e preparação para dar à luz. "Cheguei com 3 de dilatação. [Estava] com dor, mas normal. Você esquece depois. Lógico que sinto [dor]. Trabalhei durante a gravidez inteira a minha cabeça. Fiz ioga, bola, sugador, assisti a muitos vídeos. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz."
Sabia que ia sentir dor, é como se eu me preparasse para sentir a dor. Teve uma hora que falei: 'tira'. Fiquei sem nada até próximo de parir, porque falam que até os sete centímetros, não é bom você botar nada, porque atrapalha o neném de passar.Concluiu Isis Valverde
