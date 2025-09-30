Dudu Camargo indica Rayane para 2ª roça: 'Menospreza integrantes'

Fazendeiro da semana, Dudu Camargo indicou Rayane Figliuzzi para a segunda roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Dudu iniciou a formação da roça e indicou a rival. '"Comecei a perceber nela, naquela primeira dinâmica que envolveu premiações, que quando ela perdeu 3 mil reais, ela chegou a citar, menosprezando, que os três mil ela tinha em casa e não precisava. Achei complicado, porque era o prêmio do programa. Mas isso não foi o principal."