Gracyanne Barbosa deixa hospital de cadeira de rodas após lesão no joelho

De Splash, em São Paulo
Gracyanne Barbosa, 42, deixou o hospital em Copacabana (RJ), na tarde de hoje, de cadeira de rodas. A ex-BBB 25 (Globo) precisou passar por um procedimento médico no joelho esquerdo.

O que aconteceu

A influenciadora fitness rompeu o tendão durante a sua apresentação de lambada no dança dos famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo). Assim, ela precisou passar por um pequeno procedimento de correção no joelho.

Antes de deixar o hospital, Gracyanne contou que ainda sente dores e o corpo está inchado em virtude da lesão. Ela também agradeceu o carinho pelas mensagens de apoio dos fãs.

Passando para atualizar vocês. Gelinho no joelho, um pouquinho de dor, que é supernormal, e super inchada, olha", falou Gracy, que abaixou a coberta para mostrar sua barriga. "Estava com 72 quilos e já devo estar com uns 80 quilos. Não sei, vou pesar depois, mas nada que preocupe. A preocupação é ficar boa.
Gracyanne Barbosa

O futuro de Gracyanne no quadro do programa de Luciano Huck é incerto. "Obviamente que meu coração está apertadinho, porque quem me segue sabe o quanto estou feliz em participar do Dança".

O elenco, a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos e têm um acolhimento incrível. Fora que dançar é uma coisa que cura a alma. É uma das melhores coisas que já fiz na vida e estava me trazendo mais sentido de felicidade.
Gracyanne Barbosa, em publicação nas redes sociais

Ela irá passar por acompanhamento médico e verá se consegue retornar aos ensaios de dança no prazo de 2 a 3 semanas.

