Gracyanne Barbosa deixa hospital de cadeira de rodas após lesão no joelho

Gracyanne Barbosa deixa Hospital em Copacabana Imagem: JC Pereira/ AGNEWS

Passando para atualizar vocês. Gelinho no joelho, um pouquinho de dor, que é supernormal, e super inchada, olha", falou Gracy, que abaixou a coberta para mostrar sua barriga. "Estava com 72 quilos e já devo estar com uns 80 quilos. Não sei, vou pesar depois, mas nada que preocupe. A preocupação é ficar boa.

Gracyanne Barbosa

O futuro de Gracyanne no quadro do programa de Luciano Huck é incerto. "Obviamente que meu coração está apertadinho, porque quem me segue sabe o quanto estou feliz em participar do Dança".

O elenco, a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos e têm um acolhimento incrível. Fora que dançar é uma coisa que cura a alma. É uma das melhores coisas que já fiz na vida e estava me trazendo mais sentido de felicidade.

Gracyanne Barbosa, em publicação nas redes sociais

Ela irá passar por acompanhamento médico e verá se consegue retornar aos ensaios de dança no prazo de 2 a 3 semanas.