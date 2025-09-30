Galisteu dá bronca em peões em A Fazenda: 'Pode evoluir pra expulsão'

Antes do início da formação da segunda roça de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu advertiu os peões sobre as últimas tretas na temporada.

O que aconteceu

Ao falar com os peões no deck, a apresentadora apontou. "Vocês podem e devem se colocar, debater, lutar pelas suas posições dentro do reality. A gente ama. Com ideias, com palavras, com gogó, com vontade de ganhar o debate, com vontade de jogar, mas cuidado para não passar do limite, gente."