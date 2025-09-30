Homem se passa por repórter da Globo e é preso por chantagear deputado

Ainda segundo o deputado, Júlio César o procurou em se gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para fazer a exigência financeira, mas lhe deu voz de prisão. "Quero deixar claro: não aceito extorsão, não aceito coação, não aceito bandido infiltrado em espaços de poder. Se ele tentou comigo, pode ter tentado com outros parlamentares também. A verdade sempre vai prevalecer. Quem anda na lei não teme ameaça."

Em contato com Splash, a TV Globo esclareceu que o homem era, até então, colaborador do setor de maquinaria e estava afastado por licença médica desde 2023. Diante da gravidade dos fatos, o canal optou em desligar o funcionário.

A Globo, assim que recebeu a denúncia do deputado estadual Alexandre Knoploch, acionou à Polícia Civil com uma notícia-crime. O colaborador em questão estava afastado por licença médica desde 2023, era assistente de maquinaria de outra área da empresa, sem qualquer relação com o Fantástico ou com o jornalismo da Globo. Diante da gravidade dos fatos, a Globo tomou a decisão de desligar o funcionário.

Globo, em comunicado oficial

Após a prisão em flagrante, Júlio César foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, no centro do Rio, onde houve o registro da ocorrência. A Polícia Civil agora investiga se o homem já teria tentado extorquir dinheiro de outras pessoas.

Um deputado estadual conduziu à unidade um homem que o solicitou uma quantia em dinheiro para não divulgar uma suposta reportagem de caráter comprometedor. Diante da situação, o parlamentar deu voz de prisão ao indivíduo. O fato foi apreciado pela autoridade policial, que autuou o homem em flagrante pelo crime de extorsão.

Polícia Civil do Rio de Janeiro, em nota oficial

Splash tenta contado com a defesa de Júlio Cesar de Oliveira Silva Rodrigues. O espaço segue aberto para manifestação.