'Êta Mundo Melhor!' hoje (30): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (30) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita afirma a Candinho que nada irá separá-los. Anabela garante a Celso que o ajudará com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé. Manoela se incomoda com o beijo de Dita em Candinho. Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem orienta Zulma a usar a poção do amor com Candinho. Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Sandra decide fugir para o Brasil. Dita é contratada para cantar no dancing. Zulma procura Candinho.