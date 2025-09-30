A Fazenda: 'Estão sendo muito machistas com a Duda', diz Bárbara Saryne

Dudu Camargo e outros peões estão sendo machistas ao tratar Duda Wendling em A Fazenda, diz Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

O apresentador plantou rumores sobre Duda e Will terem dormido juntos na baia, criando desconforto e debates sobre machismo e respeito entre os peões. Bárbara critica o peso dado ao comportamento de Duda.