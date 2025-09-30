Caixão fechado e mais: como será o enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'?

O enterro de Odete Roitman, vivida por Débora Bloch, foi gravado ontem e promete várias tensões entre os personagens de "Vale Tudo" (TV Globo).

O que aconteceu

Intérprete de Leila, Carolina Dieckmmann mostrou detalhes da caracterização para o enterro em seu Instagram. Vestida de preto, ela posou com Cauã Reymond (César), Ricardo Teodoro (Olavo) e Alexandre Nero (Marco Aurélio).

As filmagens do enterro foram feitas no Cemitério de São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Conforme o Telinha, do Extra, o caixão da vilã ficará fechado o tempo todo, impedindo as pessoas de verem o corpo.