Elisa Lucinda, tia de cineasta presa pela imigração nos EUA, se pronuncia

O americano diz que o centro de detenção tem "impedido ativamente" que Bárbara se comunique com seu advogado, e vê a detenção como uma "armadilha". "São sequestros... Não era uma entrevista [do green card]. Sempre foi uma armação", disse em entrevista ao jornalista Nick Valencia.

Inicialmente detida em Adelanto, Bárbara foi transferida para o Arizona e depois foi transferida novamente para Louisiana. "Após quase 3 dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu nem uma cama nesta unidade", contou Tucker no início da tarde de hoje.

Enquanto escrevo isto, ela está tentando dormir no chão. Ela está tendo tratamento negado para um problema nas costas [...] Ela não tem antecedentes criminais, mas está recebendo tratamento desumano que não seria aceitável nem mesmo para criminosos experientes. Tucker May

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que tem conhecimento do caso e presta assistência consular à brasileira. Essa assistência está sendo prestada por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles. A reportagem também contatou o consulado e aguarda, o texto será atualizado assim que houver retorno.

O Ministério afirma também que não pode divulgar detalhes da assistência prestada a brasileiros. Isso "atende ao direito à privacidade e observa o que está disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012."

Nas redes sociais, o marido de Bárbara tem feito uma campanha para conseguir ajuda para a cineasta e para as outras pessoas detidas. Splash entrou em contato com o ICE via e-mail e aguarda. O texto será atualizado se houver resposta.