Bea e Camille Vitoria são eliminadas do Estrela da Casa

Bea e Camille Vitoria foram eliminadas do Estrela da Casa (Globo). Eles obtiveram a menor média na disputa e dão adeus ao reality show musical na reta final da segunda edição.

O que aconteceu

Bea era a representante do pagode no programa, enquanto Camille Vitoria representava o R&B.

Convidados especiais: Priscilla, Paulinho Moska e Guto Graça Mello marcaram presença no reality musical. O trio recebeu a missão de salvar um participante e optou em manter Daniel Sobral no programa.