Marcela Mc Gowan revela que voltaria para o BBB 26 e quem levaria junto

Tem uma pessoa que eu acho que mereceu mais tempo de Big Brother, mas eu acho que hoje em dia ela não entraria, que é a Boca Rosa. Eu sei que o Chico vai concordar. Ela entrega muito entretenimento. E ela entregou pouco ali. Outra pessoa que eu gostaria que entrasse novamente, assim, que eu acho que foi a Mari Gonzalez. Eu acho que também ela tinha muito mais pra galera. Então são duas figuras da minha edição que eu assistiria de novo com toda certeza.

Marcela Mc Gowan

A ex-BBB reconhece que o pós-reality traz desafios, mas diz que a experiência de participar é única. Ela vê com otimismo a volta de veteranos para dar novo fôlego ao programa.

Olha, gente, infelizmente, eu não tenho esse convite ainda, não. Mas eu acho que eu não diria não. Eu tenho um 'problema' aí no caminho, eu me caso em maio do ano que vem. Não sei como eu ia fazer pra organizar um casamento confinado. Mas eu acho que pela experiência, eu não teria coragem de dizer não. Eu amei muito participar do Big Brother. Mesmo que o pós seja muito confuso.

Marcela Mc Gowan

0:00 / 0:00 Siga o Splash no