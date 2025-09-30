SplashUOL
Vale Tudo

Diferente da 1ª: veja fotos do final de Marco Aurélio e Leila em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) serão presos no final do remake de 'Vale Tudo'
Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) serão presos no final do remake de 'Vale Tudo' Imagem: Dilson Silva/Agnews

Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) serão presos no final de "Vale Tudo", diferente do que aconteceu com o casal na primeira versão, de 1988. A sequência foi filmada nesta terça-feira (30).

O que vai acontecer

No penúltimo capítulo da novela, Leila (Carolina Dieckmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) são finalmente presos. O casal tenta escapar do Brasil, mas a fuga acaba em frustração.

As cenas foram gravadas hoje (30), no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. O local foi transformado em pista clandestina para dar vida à sequência. A movimentação foi intensa, com carros, agentes e clima de perseguição.

Depois de muitos golpes, os dois acreditavam que conseguiriam escapar da Justiça. Porém, a polícia chega a tempo e interrompe os planos.

Alexandre Nero e Carolina Dieckmann nos bastidores de 'Vale Tudo'
Alexandre Nero e Carolina Dieckmann nos bastidores de 'Vale Tudo' Imagem: Dilson Silva/AgNews

Mesmo condenados, Leila e Marco Aurélio ainda terão espaço no último capítulo. Eles deixam a cadeia com tornozeleira eletrônica, dando força à crítica social proposta por Manuela Dias e que permeia o ponto central de "Vale Tudo": a sensação de impunidade é sempre prevalente, sobretudo no Brasil.

Leila em Vale Tudo
Leila em Vale Tudo Imagem: AgNews/Dilson Silva
Em 1988, Leila e Marco Aurélio escaparam da cadeia

Na versão original, Leila (Cássia Kis), mesmo sendo a responsável pela morte de Odete Roitman, não sofre qualquer punição. No último capítulo, ela assume o crime a Bartolomeu e Eunice, e um flashback mostra toda a cena, mas as investigações da polícia não recaem sobre ela.

Marco Aurélio (Reginaldo Faria) também escapa ileso, sem responder pelo roubo milionário, pela cumplicidade no crime ou pela fuga do país. Ele e Leila fogem do Brasil e deixam para trás um rastro de escândalo, tragédia e uma empresa em ruínas, encerrando a trama sem pagar por seus atos. Em sua última aparição, Marco Aurélio dá uma "banana" para o Brasil, cena que causou frisson e marcou época.

Reginaldo Faria fez gesto de banana em cena de 'Vale Tudo'
Reginaldo Faria fez gesto de banana em cena de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/TV Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

