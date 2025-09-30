Diferente da 1ª: veja fotos do final de Marco Aurélio e Leila em Vale Tudo

As cenas foram gravadas hoje (30), no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. O local foi transformado em pista clandestina para dar vida à sequência. A movimentação foi intensa, com carros, agentes e clima de perseguição.

Depois de muitos golpes, os dois acreditavam que conseguiriam escapar da Justiça. Porém, a polícia chega a tempo e interrompe os planos.

Alexandre Nero e Carolina Dieckmann nos bastidores de 'Vale Tudo' Imagem: Dilson Silva/AgNews

Mesmo condenados, Leila e Marco Aurélio ainda terão espaço no último capítulo. Eles deixam a cadeia com tornozeleira eletrônica, dando força à crítica social proposta por Manuela Dias e que permeia o ponto central de "Vale Tudo": a sensação de impunidade é sempre prevalente, sobretudo no Brasil.