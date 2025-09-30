SplashUOL
Amigos e familiares se despedem de Berta Loran; atriz tinha 99 anos

Splash, em São Paulo
Corpo de Berta Loran é velado no Rio de Janeiro
Corpo de Berta Loran é velado no Rio de Janeiro Imagem: Anderson Bordê/AgNew

A cerimônia de despedida da atriz Berta Loran reuniu amigos e familiares, hoje, na Sociedade Religiosa Israelita Chevra Kadisha, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Corpo da atriz foi sepultado por volta de 11h, no Cemitério Israelita de Belford Roxo, na capital fluminense.

Artista morreu na noite de domingo (28). O hospital Copa D'or não foi autorizado pela família a revelar a causa da morte.

Basza Ajs, nome de registro da artista, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio com os pais e os cinco irmãos para o Brasil em 1937, fugindo do nazismo na Europa.

Se instalou no Rio de Janeiro, e começou como a atriz em teatros judaicos por incentivo do pai, que era ator e alfaiate.

Na TV, se destacou como comediante. Fez diversos programas como "Faça Humor, Não Faça Guerra", "Satiricom", "Planeta dos Homens" e "Escolinha do Professor Raimundo".

