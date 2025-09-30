Amigos e familiares se despedem de Berta Loran; atriz tinha 99 anos

A cerimônia de despedida da atriz Berta Loran reuniu amigos e familiares, hoje, na Sociedade Religiosa Israelita Chevra Kadisha, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Corpo da atriz foi sepultado por volta de 11h, no Cemitério Israelita de Belford Roxo, na capital fluminense.

Artista morreu na noite de domingo (28). O hospital Copa D'or não foi autorizado pela família a revelar a causa da morte.