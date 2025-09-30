Ator pornô Austin Wolf recebe 19 anos de prisão por pornografia infantil

O ator pornô Justin Heath Smith, 44, conhecido como Austin Wolf, foi condenado a 19 anos de prisão pela justiça de Nova York, nos Estados Unidos, por acusações de pornografia infantil.

O que aconteceu

A sentença foi anunciada após o ator se declarar culpado das acusações em uma audiência realizada há três meses. Além da detenção, foi fixada uma multa de US$ 40.000.

Wolf enfrentava acusações de incitar um menor a participar de atividades sexuais ilegais e por manter um padrão de conduta sexual proibida. As autoridades revelaram que o ator tinha como alvos crianças de até 7 anos, sendo acusado de organizar encontros com menores, além de solicitar, distribuir e possuir mais de 1,2 mil arquivos de pornografia infantil, incluindo vídeos de bebês e crianças pequenas sendo abusadas.