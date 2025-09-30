Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho

Amanda Kimberlly, 31, mãe de Helena, filha de Neymar, posou de biquíni em nova foto.

O que aconteceu

Em seus Stories do Instagram, a influenciadora apareceu renovando o bronzeado usando biquíni. Ela apostou em um conjunto vermelho e um chapéu da mesma cor para completar o look.

Discreta nas redes sociais, Amanda não costuma mostrar muito a filha. Em junho deste ano, ela disse que não iria mais mostrar a criança devido a ataques e comentários ofensivos.