Amanda Kimberlly, mãe de filha de Neymar, posa de biquíni e exibe tanquinho

Amanda Kimberlly, 31, mãe de Helena, filha de Neymar, posou de biquíni em nova foto.
O que aconteceu
Em seus Stories do Instagram, a influenciadora apareceu renovando o bronzeado usando biquíni. Ela apostou em um conjunto vermelho e um chapéu da mesma cor para completar o look.
Discreta nas redes sociais, Amanda não costuma mostrar muito a filha. Em junho deste ano, ela disse que não iria mais mostrar a criança devido a ataques e comentários ofensivos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.