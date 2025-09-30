Ainda solto, abusador de Kami ressurge em cenas macabras em 'Dona de Mim'

Ryan (L7nnon), que estará junto, apoia Kami, e Ronaldo, o criminoso, os observa. Ryan insinua à ex-namorada que deseja tomar uma atitude contra o assediador. Isso está marcado para acontecer amanhã (1º).

Os dois se unem ainda mais e planejam capturar Ronaldo por conta própria. Ainda na quarta-feira, Dedé deixa escapar para Marlon (Humberto Morais) que Ryan e Kami combinaram um encontro. Em seguida, o ex-presidiário captura o abusador, e Marlon o impede de agir com violência.

Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda nesta terça, Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Rosa não reconhece Jaques.

Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia.

Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão.