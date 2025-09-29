Variety aposta em vitória de Wagner Moura como melhor ator no Oscar

A revista americana Variety, especializada em entretenimento, está apostando na vitória de Wagner Moura na categoria de melhor ator no Oscar 2026.

O que aconteceu

A publicação acredita que Moura pode superar concorrentes como Leonardo DiCaprio e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o brasileiro pode concorrer com DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Dwayne Johnson ("Coração de Lutador").