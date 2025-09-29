SplashUOL
Variety aposta em vitória de Wagner Moura como melhor ator no Oscar

De Splash, em São Paulo
'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura
'O Agente Secreto', filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura Imagem: Victor Jucá

A revista americana Variety, especializada em entretenimento, está apostando na vitória de Wagner Moura na categoria de melhor ator no Oscar 2026.

O que aconteceu

A publicação acredita que Moura pode superar concorrentes como Leonardo DiCaprio e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o brasileiro pode concorrer com DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Ethan Hawke ("Blue Moon") e Dwayne Johnson ("Coração de Lutador").

Em meio às conversas [sobre as indicações], temos Wagner Moura do drama brasileiro 'O Agente Secreto', que pode ganhar uma tração significativa se o filme internacional da Neon decolar em outras categorias. Variety

A Variety aposta em outras duas indicações para o filme na premiação. Segundo a revista, "O Agente Secreto" pode ser indicado nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro. A Variety, no entanto, aposta nos títulos "Hamnet" e "Sentimental Value" para os prêmios em questão.

A revista The Hollywood Reporter aposta em cinco indicações para o filme. O crítico Scott Feinberg, que assina o texto, diz que o filme de Kleber Mendonça Filho, é um forte candidato para as categorias de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor filme internacional e melhor ator, com Wagner Moura.

Premiado no Festival de Cannes, "O Agente Secreto" estreia nos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

