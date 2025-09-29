SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

'Vale Tudo' hoje (29): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo'
Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (29) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marco Aurélio e Odete se enfrentam. Freitas mostra a Eugênio a chave do cofre que pegou de Mário Sérgio, onde ele guardava o dinheiro que desviou da TCA. Maria de Fátima orienta Ana Clara para o encontro com Heleninha. Heleninha convida Ana Clara para trabalhar em sua galeria. Marco Aurélio pede desculpas a Odete por ter desconfiado da dona da TCA.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

1.079 votos
Imagem
Reprodução/Globo
Saiba mais
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Globo/Fábio Rocha
1.079 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.