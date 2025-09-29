'Triplicou meus ganhos', diz MC Mirella sobre conteúdo adulto

MC Mirella, 27, admitiu que tem lucrado muito mais com a produção de conteúdo adulto do que com a carreira musical.

O que aconteceu

A funkeira chegou a triplicar a própria renda mensal ao passar a produzir vídeos e fotos eróticos. "Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro", revelou ela, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha (Dia TV).

Mirella acrescentou ter gastado entre R$ 3 e R$ 4 milhões em sua última festa de aniversário, com apresentação do rapper Matuê, 31. "Gastei muito com o cachê das atrações. Foi cara, mas achei que merecia."