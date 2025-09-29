SplashUOL
'Triplicou meus ganhos', diz MC Mirella sobre conteúdo adulto

Colaboração para Splash, em Londrina
MC Mirella ganha muito dinheiro nas plataformas de conteúdo adulto
MC Mirella, 27, admitiu que tem lucrado muito mais com a produção de conteúdo adulto do que com a carreira musical.

O que aconteceu

A funkeira chegou a triplicar a própria renda mensal ao passar a produzir vídeos e fotos eróticos. "Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro", revelou ela, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha (Dia TV).

Mirella acrescentou ter gastado entre R$ 3 e R$ 4 milhões em sua última festa de aniversário, com apresentação do rapper Matuê, 31. "Gastei muito com o cachê das atrações. Foi cara, mas achei que merecia."

Ela chegou a diminuir sua agenda de shows para poder dar mais atenção à filha, Serena, 1 ano e 10 meses. "Parei para ficar com ela. Show um dia você está aqui, [no outro] está lá... Não dava para acompanhar tanto. Mas agora estou voltando."

