Teatro Bibi Ferreira pode ser despejado por dívida de quase R$ 600 mil

O teatro recorreu, argumentando que estava quitando os débitos por meio de parcelamentos (PPI) e que a perda de isenção de IPTU se deu por entraves burocráticos, e não por culpa sua.

Apesar de uma liminar ter suspendido temporariamente o despejo, a decisão final do Tribunal de Justiça de SP foi desfavorável ao teatro. O TJ entendeu que aderir a parcelamentos sem o consentimento dos proprietários não equivale a quitar a dívida conforme o acordo, mantendo a ordem de despejo.

Mas, afinal, o teatro tinha isenção de IPTU?

Gagliano afirma que o teatro obteve o benefício para o ano de 2022, com 95% de desconto, e que os boletos de 2023 e 2024 também chegaram com o valor reduzido —levando a crer que a situação estava regularizada. "Nos próprios documentos emitidos pela Secretaria de Finanças constava a informação 'imóvel com isenção fiscal'".

Problema veio à tona em outubro de 2024, quando uma notificação informou não apenas a perda da isenção, mas também a cobrança de todo o valor retroativo. Com juros, a dívida chegou a quase R$ 300 mil. "Se você tem uma isenção e você cobra o retroativo, isso não existe em lugar nenhum", lamenta Gagliano.

Com a dívida, os nomes dos proprietários do imóvel foram inscritos no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados), o que motivou os donos do prédio a reabrirem o processo de despejo para forçá-lo a resolver a pendência fiscal. A situação foi agravada quando o juiz somou a dívida de IPTU aos parcelamento, totalizando um total de quase R$ 600 mil.