Taís Araujo sobre papel em 'Vale Tudo': 'Outra página na minha carreira'

Taís Araujo elege Raquel ('Vale Tudo') como uma das personagens mais importantes de sua carreira
Taís Araujo, 46, falou sobre a reta final de "Vale Tudo" (TV Globo) e o que pretende fazer futuramente na carreira.

O que aconteceu

A atriz admitiu que está feliz com o final da novela. "É um final bonito. Acho que o final da Raquel é o final que ela merecia ter. Não posso dizer muita coisa, mas estou feliz", declarou à Quem, durante a Semana de Moda de Paris.

A artista celebrou a conquista de interpretar Raquel no remake. "Depois dessa personagem, é outra página na minha carreira. E fico muito feliz que isso tenha acontecido nos 30 anos de carreira, na comemoração da minha trajetória no audiovisual", ressaltou.

De acordo com ela, é uma das personagens mais importantes de sua carreira. "Quando faço 30 anos de carreira, recebo essa personagem que me colocou num outro lugar. Acho que a Raquel está entre as três personagens mais importantes da minha vida. Em termos de atuação, talvez seja a mais importante, porque ela vem também com algo que Xica da Silva não tinha, que é maturidade, bagagem e estudo."

Taís Araujo ainda contou seus planos a médio prazo. "Teatro. Vou voltar. Já encontrei um texto e estou no processo de compra de direitos", enfatizou.

