Taís Araujo sobre papel em 'Vale Tudo': 'Outra página na minha carreira'

Taís Araujo, 46, falou sobre a reta final de "Vale Tudo" (TV Globo) e o que pretende fazer futuramente na carreira.

O que aconteceu

A atriz admitiu que está feliz com o final da novela. "É um final bonito. Acho que o final da Raquel é o final que ela merecia ter. Não posso dizer muita coisa, mas estou feliz", declarou à Quem, durante a Semana de Moda de Paris.

A artista celebrou a conquista de interpretar Raquel no remake. "Depois dessa personagem, é outra página na minha carreira. E fico muito feliz que isso tenha acontecido nos 30 anos de carreira, na comemoração da minha trajetória no audiovisual", ressaltou.