Saory destrói esconderijo de comida em A Fazenda: 'Somos mais espertos'

Saory Cardoso não gostou de descobrir que o grupo rival estava escondendo alimentos em A Fazenda 2025 (Record) e decidiu agir.

O que aconteceu

Na tarde de hoje, a dentista localizou o esconderijo secreto e pegou os produtos. Com um doce no cós da bermuda e o roupão cobrindo o produto, Saory correu até a Casa da Árvore para mostrar a descoberta para Kathy Maravilha.