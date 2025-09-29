Rapper Oruam é liberado após dois meses de prisão no Rio de Janeiro

Oruam cumprirá medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas, o comparecimento a todos os atos do processo; residência no estado do Rio de Janeiro, com manutenção de endereço e telefone atualizados, e a proibição de frequentar o Complexo do Alemão.

Decreto de prisão preventiva tinha fundamentação insuficiente para manter Oruam preso, segundo a conclusão do ministro Joel Ilan Paciornik. Para o ministro, o julgador de primeiro grau usou de argumentos vagos para se reportar ao risco de novas práticas criminosas e de fuga, sendo que Oruam é réu primário e teria se apresentado espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão.

O rapper estava preso desde o dia 22 de julho. A soltura do cantor atende a um pedido do advogado Gustavo Mascarenhas, responsável pela defesa do artista.

Entenda o caso

Na madrugada de 22 de julho, os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriam um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico, que estaria na casa de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas correram para sacada da residência do artista e jogaram pedras contra os policiais — que precisaram se esconder na viatura.

O Ministério Público ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio sob alegação de que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além dos ataques físicos, o cantor fez publicações nas redes sociais incitando a violência contra a polícia e desafiando a ida dos agentes ao Complexo da Penha.